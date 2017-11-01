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Суд залишив у держвласності столичну навчально-спортивну базу "Спартак"

Київ • УНН

 • 13902 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Господарський суд Києва залишив у державній власності столичну навчально-спортивну базу "Спартак" на вулиці Кирилівський вартістю понад 300 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.

У прокуратурі зазначили, що база "Спартак", до складу якої входять спортивний комплекс з трибунами та адмінкорпусом, басейн, готель та інші споруди загальною площею майже 7 тис. кв. м, перебував у віданні організації профспілок СРСР, після розпаду якого був закріплений за Федерацією професійних спілок України. У подальшому на підставі рішення одного з районних судів Києва спірне майно перейшло у власність Федерації професійних профспілок України.

Разом з тим встановлено, що відчуження цього майна з державної власності відбулося без згоди Фонду державного майна України, а відтак перебуває у володінні Федерації професійних спілок України незаконно.

З огляду на викладене, прокуратура міста Києва пред’явила позов до суду про визнання право власності держави на вказаний спортивний комплекс та витребування його з незаконного володіння.

Українські Національні Новини

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