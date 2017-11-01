Суд оставил в госсобственности столичную учебно-спортивную базу "Спартак"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Хозяйственный суд Киева оставил в государственной собственности столичную учебно-спортивную базу "Спартак" на улице Кирилловский стоимостью более 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
В прокуратуре отметили, что база "Спартак", в состав которой входят спортивный комплекс с трибунами и админкорпусом, бассейн, гостиница и другие сооружения общей площадью почти 7 тыс. кв. м, находился в ведении организации профсоюзов СССР, после распада которого был закреплен за Федерацией профсоюзов Украины. В дальнейшем на основании решения одного из районных судов Киева спорное имущество перешло в собственность Федерации профессиональных профсоюзов Украины.
Вместе с тем установлено, что отчуждение этого имущества из государственной собственности произошло без согласия Фонда государственного имущества Украины, и следовательно находится во владении Федерации профессиональных союзов Украины незаконно.
Учитывая изложенное, прокуратура города Киева предъявила иск в суд о признании право собственности государства на указанный спортивный комплекс и истребовании его из незаконного владения.