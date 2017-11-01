Суд оставил в госсобственности столичную учебно-спортивную базу "Спартак"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59259 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127079 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106755 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109333 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107691 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100655 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105484 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102603 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 146213 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Суд оставил в госсобственности столичную учебно-спортивную базу "Спартак"

Суд оставил в госсобственности столичную учебно-спортивную базу "Спартак"

Киев  •  УНН

 • 13890 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Хозяйственный суд Киева оставил в государственной собственности столичную учебно-спортивную базу "Спартак" на улице Кирилловский стоимостью более 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

В прокуратуре отметили, что база "Спартак", в состав которой входят спортивный комплекс с трибунами и админкорпусом, бассейн, гостиница и другие сооружения общей площадью почти 7 тыс. кв. м, находился в ведении организации профсоюзов СССР, после распада которого был закреплен за Федерацией профсоюзов Украины. В дальнейшем на основании решения одного из районных судов Киева спорное имущество перешло в собственность Федерации профессиональных профсоюзов Украины.

Вместе с тем установлено, что отчуждение этого имущества из государственной собственности произошло без согласия Фонда государственного имущества Украины, и следовательно находится во владении Федерации профессиональных союзов Украины незаконно.

Учитывая изложенное, прокуратура города Киева предъявила иск в суд о признании право собственности государства на указанный спортивный комплекс и истребовании его из незаконного владения.

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