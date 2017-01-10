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Суд залишив російського екс-міністра О.Улюкаєва під домашнім арештом

Суд залишив російського екс-міністра О.Улюкаєва під домашнім арештом

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Басманний суд Москви у вівторок продовжив термін домашнього арешту колишнього міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва, обвинуваченого в отриманні хабара в 2 мільйони доларів, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу задовольнити", - оголосила рішення суддя Олена Ленська.

Колишній російський міністр залишиться під домашнім арештом щонайменше до 15 квітня. О.Улюкаєв зустрів рішення суду спокійно.

Продовжуючи запобіжний захід, суддя врахувала доводи слідчого Романа Нестерова, що, перебуваючи на волі, обвинувачений зможе втекти від слідства, натиснути на свідків, які працюють в мінекономрозвитку РФ і Росмайна. Раніше стало відомо, що низка чиновників дали проти нього свідчення, пише видання.

За термін, якого домагався слідчий, він сподівається дочекатися результатів фонографічної експертизи розмов людей, які проходять у справі, а також інших слідчих дій.

О.Улюкаєв заперечив, що може сховатися, адже його закордонний паспорт вилучили слідчі. Доводи про те, що він може загрожувати свідкам, на думку обвинуваченого, "не потребують коментарів, зважаючи на малу змістовність". Він попросив змінити запобіжний захід на підписку про невиїзд або, в крайньому випадку, зменшити кількість заборон. Через гіпертонію йому потрібні прогулянки і медобстеження, заявив захист.

При цьому суд не дозволив О.Улюкаєву під домашнім арештом відвідувати лікарів і гуляти. "Накладені раніше заборони зберегти. Заборонити обвинуваченому залишати межі квартири без дозволу слідчого, користуватися будь-якими засобами зв'язку, крім номерів екстрених служб, спілкуватися з будь-ким, крім близьких родичів, слідчих, захисників і співробітників ФСВП", - оголосила суддя.

У ніч 15 листопада 2016 року слідчий комітет РФ повідомив, що О.Улюкаєв був затриманий на місці злочину при отриманні хабара в 2 мільйони доларів за видану мінекономрозвитку РФ позитивну оцінку, яка дозволила компанії "Роснефть" придбати держпакет акцій компанії "Башнефть", законність самої угоди при цьому не заперечується.

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