Суд оставил российского экс-министра А.Улюкаев под домашним арестом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Басманный суд Москвы во вторник продлил срок домашнего ареста бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в 2 миллиона долларов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Ходатайство следователя о продлении меры пресечения удовлетворить", - огласила решение судья Елена Ленская.
Бывший российский министр останется под домашним арестом как минимум до 15 апреля. А.Улюкаев встретил решение суда спокойно.
Продолжая меру пресечения, судья учла доводы следователя Романа Нестерова, что, находясь на свободе, обвиняемый сможет бежать от следствия, оказать давление на свидетелей, которые работают в Минэкономразвития РФ и Росимуществе. Ранее стало известно, что ряд чиновников дали против него показания, пишет издание.
За срок, которого добивался следователь, он надеется дождаться результатов фонографической экспертизы разговоров людей, которые проходят по делу, а также иных следственных действий.
А.Улюкаев возразил, что не может спрятаться, ведь его заграничный паспорт изъяли следователи. Доводы о том, что он может угрожать свидетелям, по мнению обвиняемого, «не нуждаются в комментариях, ввиду малой содержательности". Он попросил изменить меру пресечения на подписку о невыезде или, в крайнем случае, уменьшить количество запретов. Из-за гипертонии ему нужны прогулки и медобследование, заявила защита.
При этом суд не разрешил А.Улюкаеву под домашним арестом посещать врачей и гулять. "Наложенные ранее запреты сохранить. Запретить обвиняемому покидать пределы квартиры без разрешения следователя, пользоваться любыми средствами связи, кроме номеров экстренных служб, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, следователей, защитников и сотрудников ФСИН", - объявила судья .
В ночь 15 ноября 2016 года следственный комитет РФ сообщил, что А.Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития РФ положительную оценку, которая позволила компании "Роснефть" приобрести госпакет акций компании "Башнефть", законность самой сделки при этом не отрицается.