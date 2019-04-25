Суд залишив під вартою екс-главу Апеляційного суду Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука. Про це УНН повідомили в прес-службі Київського апеляційного суду.
Колегією суддів задоволено клопотання слідчого відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до Валерія Чорнобука строком на 60 днів до 24 травня 2019 року включно в межах строку досудового розслідування.
"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26 березня 2019 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Валерій Чорнобук підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частина 1 статті 111 "Державна зрада" Кримінального кодексу України.
Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Нагадаємо, що УНН інформував про те, що 21 лютого, Голосіївський районний суд міста Києва залишив під вартою колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука.