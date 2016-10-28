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Суд залишив під вартою депутата райради, який спричинив ДТП на Кільцевій дорозі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Апеляційний суд міста Києва залишив без змін запобіжний захід у вигляді арешту для депутата Макарівської райради, причетного до ДТП на Кільцевій дорозі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, передає УНН.

Суд залишив під вартою депутата райради, який спричинив ДТП на Кільцевій дорозі

“За принципової позиції столичної прокуратури Апеляційний суд міста Києва залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для депутата Макарівської райради, який підозрюється у вчиненні ДТП зі смертельними наслідками в ніч на 29 липня у Києві”, — йдеться у повідомленні.

Захисник підозрюваного, який подав апеляційну скаргу, просив суд застосувати щодо його підзахисного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Прокурор проти задоволення цієї скарги категорично заперечував.

Заслухавши аргументи прокурора та захисників, Апеляційний суд міста Києва у задоволенні скарги відмовив, а рішення Шевченківського районного суду міста Києва про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишив без змін.

Нагадаємо, дії підозрюваного кваліфіковано ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Наступного місяця обвинувальний акт стосовно депутата райради буде направлено в суд.

Як повідомляв УНН, ДТП за участю депутата Макарівської райради, внаслідок якої важко постраждало двоє людей, сталася в ніч на 29 липня у Києві. Пізніше один з потерпілих помер у лікарні.

Експертиза виявила 1,85 проміле алкоголю в його крові. 30 липня за результатами проведення оперативно-пошукових заходів депутат був затриманий у Києві правоохоронцями.

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