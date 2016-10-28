Суд оставил под стражей депутата райсовета, который стал причиной ДТП на Кольцевой дороге
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения в виде ареста для депутата Макаровского райсовета, причастного к ДТП на Окружной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, передает УНН.
"При принципиальной позиции столичной прокуратуры Апелляционный суд города Киева оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей для депутата Макаровского райсовета, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в ночь на 29 июля в Киеве", - говорится в сообщении.
Защитник подозреваемого, который подал апелляционную жалобу, просил суд применить в отношении его подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор против удовлетворения этой жалобы категорически отрицал.
Заслушав аргументы прокурора и защитников, Апелляционный суд города Киева в удовлетворении жалобы отказал, а решение Шевченковского районного суда города Киева о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей оставил без изменений.
Напомним, действия подозреваемого квалифицировали по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
В следующем месяце обвинительный акт в отношении депутата райсовета будет направлен в суд.
Как сообщал УНН, ДТП с участием депутата Макаровского райсовета, в результате которого тяжело пострадали два человека, произошла в ночь на 29 июля в Киеве. Позже один из пострадавших скончался в больнице.
Экспертиза обнаружила 1,85 промилле алкоголя в его крови. 30 июля по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий депутат был задержан в Киеве правоохранителями.