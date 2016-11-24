Суд залишив О.Єфремова під арештом до 22 січня (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Печерський райсуд Києва вирішив продовжити запобіжний захід екс-нардепу Партії регіонів Олександру Єфремову у вигляді арешту ще на 60 діб, передає УНН.
Таким чином, відповідно до рішення суду, О.Єфремов перебуватиме за гратами до 22 січня 2017 року.
Нагадаємо, 30 липня 2016 року слідчими Генеральної прокуратури України спільно з СБУ О.Єфремова було затримано в аеропорту “Бориспіль”.
Його підозрюють у вчиненні низки кримінальних правопорушень, а саме: у заволодінні майном “Луганськвугілля” шляхом зловживання службовим становищем, за ч.5 ст.191 КК України; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, за ч.3 ст.110 КК України; у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР”, за ч.1 ст.258-3 КК України.