Суд оставил А.Ефремова под арестом до 22 января (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Печерский райсуд Киева решил продолжить меру пресечения экс-нардепу Партии регионов Александру Ефремову в виде ареста еще на 60 суток, передает УНН.
Таким образом, согласно решению суда, Ефремов будет находиться за решеткой до 22 января 2017 года.
Напомним, 30 июля 2016 следователями Генеральной прокуратуры Украины совместно с СБУ Ефремов был задержан в аэропорту "Борисполь".
Его подозревают в совершении ряда уголовных преступлений, а именно: в завладении имуществом "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением, по ч.5 ст.191 УК Украины; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий, по ч.3 ст.110 УК Украины; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР", по ч.1 ст.258-3 УК Украины.