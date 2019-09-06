Суд залишив Гримчака під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Чернігівський апеляційний суд залишив ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака під вартою. Про це повідомила дружина Гримчака Юлія на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ухвала апеляційного суду про застосування запобіжного заходу: залишити без задоволення! Гримчака залишили під вартою в Чернігівському СІЗО!" - написала дружина Гримчака.
Нагадаємо, підозрюваного у шахрайстві заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Юрія Гримчака залишили у Чернігівському СІЗО попри помилку в ухвалі суду від 16 серпня.
Як повідомляв УНН, станом на вечір 17 серпня заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака відправили до Чернігівського СІЗО.
Перед цим Деснянський районний суд Чернігова ухвалив рішення для виправлення помилок в ухвалі про взяття під варту заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака.
Як повідомляв УНН, напередодні Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 6 млн грн, однак допустили помилок у відповідній ухвалі.
14 серпня затримали Юрія Гримчака і його “помічника”. Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).