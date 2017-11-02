Суд закликав прокурорів і адвокатів припинити суперечки у "справі Януковича"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Слідча суддя Печерського районного суду Києва Світлана Шапутько закликала учасників процесу припинити суперечки в судовому засіданні з розгляду клопотання про дозвіл на спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року, передає кореспондент УНН.
"Якщо ви будете сперечатися на кожну репліку один одного, цій справі кінця не буде. Якщо ви хочете, щоб був результат, треба припинити суперечки і не затягувати процес",- сказала слідча суддя.
Тим часом, адвокати в суді продовжують наполягати, що екс-президент України Віктор Янукович у жодний спосіб не отримував від Генеральної прокуратури України повідомлення про підозру у кримінальному провадженні щодо організації та керівництві розстрілами активістів Майдану у 2014 році.
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"Підозра В.Януковичу вручена не була, в тому числі в рамках домовленостей про міжнародну правову допомогу і прокуратура робить все, щоб ця процедура не відбулася, прокуратура робить все щоб пришвидшити розслідування і передати матеріали справи в суд до річниці тих трагічних подій", - сказав адвокат Віталій Сердюк.
У свою чергу, прокурор Яніс Сімонов спростував цю заяву.
"Повідомлення були направлені прокуратурою на всі відомі адреси, а також повідомлено через ЗМІ",- сказав Я.Сімонов.
Він зазначив, що ГП РФ як і раніше в інших "справах Майдану" не надає відповідей українській стороні.
Нагадаємо, суд наголосив на неприпустимості "піар-акцій" на засіданні у справі розстрілу Майдану.