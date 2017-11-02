Суд призвал прокуроров и адвокатов прекратить споры по "делу Януковича"

"Если вы будете спорить на каждую реплику друг друга, этому делу не будет конца. Если вы хотите, чтобы был результат, надо прекратить споры и не затягивать процесс", - сказала судья.

Между тем, адвокаты в суде продолжают настаивать, что экс-президент Украины Виктор Янукович никоим образом не получал от Генеральной прокуратуры Украины уведомление о подозрении в уголовном производстве по организации и руководстве расстрелами активистов Майдана в 2014 году.

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"Подозрение В.Януковичу вручено ни было, в том числе в рамках договоренностей о международной правовой помощи и прокуратура делает все, чтобы эта процедура не состоялась, прокуратура делает все, чтобы ускорить расследование и передать материалы дела в суд к годовщине трагических событий", - сказал адвокат Виталий Сердюк.

В свою очередь, прокурор Янис Симонов опроверг это заявление.

"Сообщения были направлены прокуратурой на все известные адреса, а также сообщено через СМИ", - сказал Я.Симонов.

Он отметил, что ГП РФ по-прежнему в других "делах Майдана" не предоставляет ответов украинской стороне.

Напомним, суд отметил недопустимость "пиар-акций" на заседании по делу расстрела Майдана.