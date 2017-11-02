Суд призвал прокуроров и адвокатов прекратить споры по "делу Януковича"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59208 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127028 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106734 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109311 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107678 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100649 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105479 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102602 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 146203 просмотра

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Суд призвал прокуроров и адвокатов прекратить споры по "делу Януковича"

Суд призвал прокуроров и адвокатов прекратить споры по "делу Януковича"

Киев  •  УНН

 • 9654 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Следственная судья Печерского районного суда Киева Светлана Шапутько призвала участников процесса прекратить споры в судебном заседании по рассмотрению ходатайства о разрешении на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года, передает корреспондент УНН.

"Если вы будете спорить на каждую реплику друг друга, этому делу не будет конца. Если вы хотите, чтобы был результат, надо прекратить споры и не затягивать процесс", - сказала судья.

Между тем, адвокаты в суде продолжают настаивать, что экс-президент Украины Виктор Янукович никоим образом не получал от Генеральной прокуратуры Украины уведомление о подозрении в уголовном производстве по организации и руководстве расстрелами активистов Майдана в 2014 году.

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"Подозрение В.Януковичу вручено ни было, в том числе в рамках договоренностей о международной правовой помощи и прокуратура делает все, чтобы эта процедура не состоялась, прокуратура делает все, чтобы ускорить расследование и передать материалы дела в суд к годовщине трагических событий", - сказал адвокат Виталий Сердюк.

В свою очередь, прокурор Янис Симонов опроверг это заявление.

"Сообщения были направлены прокуратурой на все известные адреса, а также сообщено через СМИ", - сказал Я.Симонов.

Он отметил, что ГП РФ по-прежнему в других "делах Майдана" не предоставляет ответов украинской стороне.

Напомним, суд отметил недопустимость "пиар-акций" на заседании по делу расстрела Майдана.

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