Суд забракував справу НАБУ та виправдав чиновників “Укрзалізниці”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Вищий антикорупційний суд визнав невинуватими трьох осіб у справі АТ “Укрзалізниця”. Про це повідомляє пресслужба суду, передає УНН.
Справа слухалася у п’ятницю, 18 лютого. У підсумку колегія суддів ВАКС ухвалила виправдувальний вирок та визнала невинуватими колишнього заступника генерального директора АТ “Укрзалізниця”, колишнього начальника Головного комерційного управління АТ “Укрзалізниця” та заступника директора з комерційних питань Державного підприємства “Український транспортно-логістичний центр”.
Усі троє в лютому 2014 року входили до складу Тарифної комісії АТ “Укрзалізниця” і були обвинуваченими за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Про підозру посадовцям повідомили детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП 15 серпня 2017 року.
“Колегія суддів ВАКС виправдала зазначених осіб на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України через недоведеність наявності в їхніх діяннях складу кримінального правопорушення”, — йдеться у повідомленні.
Так, під час судового засідання суд дійшов висновку про відсутність у діяннях обвинувачених такої обов’язкової ознаки об’єктивної сторони як зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби. З огляду на те, що обвинувачені діяли у межах наданих їм дискреційних повноважень, визначених чинним, на той час, законодавством, уточнили в пресслужбі суду.
“Відсутність ознаки зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби виключає наявність складу кримінального правопорушення у діяннях обвинувачених”, — повідомили у ВАКС, додаючи, що вирок суду може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж 30 днів з дня проголошення.
Нагадаємо, за версією сторони обвинувачення, визнаною судом недоведеною, на початку 2014 року обвинувачені, використовуючи своє службове становище та будучи членами Тарифної комісії АТ “Укрзалізниця” — колегіального органу Укрзалізниці, уповноваженого на встановлення пільгових тарифних ставок на здійснення вантажних залізничних перевезень — застосували без наявних на те підстав на користь низки експедиторських організацій пільгові тарифні ставки на транзитні вантажні перевезення.
Додамо
Адвокат Ольга Веретільник у своєму блозі проаналізувала низку виправдальних вироків ВАКС, зауваживши, що більшість з тих справ НАБУ, де фігуранти були виправдані — не мали складу злочину за інкримінованим ним статтям Кримінального кодексу України.
Варто додати, що детективи НАБУ часто використовують приватних судових експертів — ФОПівців (замість державних установ) для доведення своєї версії звинувачення. Проте часто висновки таких приватних експертів “розвалюються” у судах як бездоказові і неспроможні. Маніпуляції з експертизами з боку НАБУ та САП були помічені як в справі “Роттердам+”, так і проти ексміністра Володимира Омеляна. Як наслідок, справа “Роттердам+” закрита судом, а Омелян виправданий.