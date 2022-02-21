Суд забраковал дело НАБУ и оправдал чиновников “Укрзализныци”

Дело слушалось в пятницу, 18 февраля. В итоге коллегия судей ВАКС вынесла оправдательный приговор и признала невиновными бывшего заместителя генерального директора АО “Укрзализныця”, бывшего начальника Главного коммерческого управления АО “Укрзализныця” и заместителя директора по коммерческим вопросам Государственного предприятия “Украинский транспортно-логистический центр”.

Все трое в феврале 2014 года входили в состав Тарифной комиссии АО “Укрзализныця” и были обвиняемыми по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. О подозрении чиновникам сообщили детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП 15 августа 2017 года.

“Коллегия судей ВАКС оправдала указанных лиц на основании п. 3 Ч. 1 Ст. 373 УПК Украины-за недоказанности наличия в их деяниях состава уголовного правонарушения”, — говорится в сообщении.

Так, во время судебного заседания суд пришел к выводу об отсутствии в деяниях обвиняемых такого обязательного признака объективной стороны как злоупотребление служебным положением вопреки интересам службы. Учитывая, что обвиняемые действовали в рамках предоставленных им дискреционных полномочий, определенных действующим на то время законодательством, уточнили в пресс-службе суда.

“Отсутствие признака злоупотребления служебным положением вопреки интересам службы исключает наличие состава уголовного преступления в деяниях обвиняемых", - сообщили в ВАКС, добавляя, что приговор суда может быть обжалован в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня провозглашения.

Напомним, по версии стороны обвинения, признанной судом недоказанной, в начале 2014 года обвиняемые, используя свое служебное положение и будучи членами Тарифной комиссии АО “Укрзализныця” — коллегиального органа Укрзализныци, уполномоченного на установление льготных тарифных ставок на осуществление грузовых железнодорожных перевозок — применили без имеющихся на то оснований в пользу ряда экспедиторских организаций льготные тарифные ставки на транзитные грузовые перевозки.

Добавим

Адвокат Ольга Веретильник в своем блоге проанализировала ряд оправдательных приговоров ВАКС, отметив, что большинство из тех дел НАБУ, где фигуранты были оправданы — не имели состава преступления по инкриминируемым им статьям Уголовного кодекса Украины.

Стоит добавить, что детективы НАБУ часто используют частных судебных экспертов-ФЛП (вместо государственных учреждений) для доказательства своей версии обвинения. Однако часто выводы таких частных экспертов "разваливаются" в судах как бездоказательные и несостоятельные. Манипуляции с экспертизами со стороны НАБУ и САП были замечены как в деле “Роттердам+”, так и против экс-министра Владимира Омеляна. Как следствие, дело “Роттердам+” закрыто судом, а Омелян оправдан.