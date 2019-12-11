Суд заборонив використовувати мільярди доларів Пентагону на будівництво стіни з Мексикою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Окружний суд в Західному окрузі штату Техас заблокував рішення адміністрації Трампа про використання мільярдів доларів Пентагону для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
"Суддя Девід Бріонес з окружного суду США в Західному окрузі Техасу заявив у вівторок, що адміністрація не може використовувати військові будівельні кошти із фондів Пентагону для створення додаткових бар'єрів на південному кордоні", - йдеться у статті.
Вказано, що у позові, поданому округом Ель-Пасо, штат Техас, та прикордонною мережею з прав людини, стверджувалося, що президент Дональд Трамп перевищив свої повноваження, коли він видав національну декларацію про надзвичайні ситуації, щоб отримати доступ до додаткових коштів для будівництва прикордонної стіни, незважаючи на отримання 1,375 мільярдів доларів від Конгресу.
Нагадаємо, 6 лютого Дональд Трамп заявив Конгресу, що доб'ється будівництва стіни на кордоні з Мексикою.