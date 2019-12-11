Суд запретил использовать миллиарда долларов Пентагона на строительство стены с Мексикой
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Окружной суд в Западном округе штата Техас заблокировал решение администрации Трампа об использовании миллиардов долларов Пентагона для строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Судья Дэвид Брионес из окружного суда США в Западном округе Техаса заявил во вторник, что администрация не может использовать военные строительные средства из фондов Пентагона для создания дополнительных барьеров на южной границе", - говорится в статье.
Указано, что в иске, поданном округом Эль-Пасо, штат Техас, и пограничной сетью по правам человека, утверждалось, что президент Дональд Трамп превысил свои полномочия, когда он выдал национальную декларацию о чрезвычайных ситуациях, чтобы получить доступ к дополнительным средствам для строительства пограничной стены, несмотря на получение 1,375 млрд долларов от Конгресса.
Напомним, 6 февраля Дональд Трамп заявил Конгрессу, что добьется строительства стены на границе с Мексикой.