Суд заборонив Комуністичну партію України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність Комуністичної партії України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку суду.
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"5 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 826/9751/14 про заборону Комуністичної партії України. Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків, інших структурних утворень передали у власність держави.
Нагадаємо
Раніше Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність таких проросійських партій:
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- "Опозиційна платформа - За життя"
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- "Опозиційний блок"
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- "Партія Шарія"
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- "НАШІ"
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- "Соціалісти"
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- "Ліва опозиція"
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- "Партія справедливості та розвитку"
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- "Держава"
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- "Блок Володимира Сальдо"
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- "Соціалістична партія України"
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- "Союз лівих сил"
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- "Прогресивна соціалістична партія України"
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- "Русь Єдина"
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- "Щаслива Україна"
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