Суд заборонив Комуністичну партію України

Цитата

"5 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 826/9751/14 про заборону Комуністичної партії України. Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків, інших структурних утворень передали у власність держави.

Нагадаємо

Раніше Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність таких проросійських партій: