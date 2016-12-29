Суд заарештував підполковника, який скоїв смертельну ДТП на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Запоріжжі суд обрав підполковнику, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили у прес-службі Військової прокуратури Південного регіону.
Досудовим розслідуванням установлено, що 28 серпня 2015 року підполковник, рухаючись автомобілем “KIA Magentis” по проспекту Б. Хмельницького м. Мелітополь Запорізької області та порушуючи Правила дорожнього руху, здійснив наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїжджу частину та зупинились на лінії дорожньої розмітки. Внаслідок отриманих ушкоджень наступного дня обидва пішоходи померли у Мелітопольській міській лікарні Запорізької області.
На засіданні 22.12.2016 щодо обвинуваченого, судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підполковнику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Запорізького гарнізону Південного регіону України.