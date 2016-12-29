Суд арестовал подполковника, который совершил смертельное ДТП в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Запорожской области суд избрал подполковнику, который совершил смертельную дорожно-транспортное происшествие, меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона.
Досудебным расследованием установлено, что 28 августа 2015 г. подполковник, двигаясь на автомобиле "KIA Magentis" по проспекту Б.Хмельницкого г. Мелитополь Запорожской области и нарушая Правила дорожного движения, совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть и остановились на линии дорожной разметки. В результате полученных повреждений на следующий день оба пешехода скончались в Мелитопольской городской больнице Запорожской области.
На заседании 22.12.2016 г. в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подполковнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется военной прокуратурой Запорожского гарнизона Южного региона Украины.