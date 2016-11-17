Суд заарештував чоловіка, який намагався вбити людину біля ринку в Білій Церкві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. За клопотанням прокуратури Київської області чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за спробу вбивства хлопця поблизу центрального ринку в Білій Церкві. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
Установлено, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи поруч з центральним ринком у Білій Церкві, намагався вбити молодого чоловіка, порізавши йому горло ножем .
Зловмисника затримали перехожі громадяни та передали правоохоронним органам.
Дії чоловіка кваліфіковано за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (закінчений замах на умисне вбивство) КК України.
За клопотанням Білоцерківської місцевої прокуратури суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.