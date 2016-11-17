Суд арестовал мужчину, который пытался убить человека возле рынка в Белой Церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. По ходатайству прокуратуры Киевской области мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей за попытку убийства парня возле центрального рынка в Белой Церкви. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры.
Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь рядом с центральным рынком в Белой Церкви, пытался убить молодого человека, порезав ему горло ножом.
Злоумышленника задержали прохожие граждане и передали правоохранительным органам.
Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.
По ходатайству Белоцерковской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.