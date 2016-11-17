Суд арестовал мужчину, который пытался убить человека возле рынка в Белой Церкви

Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь рядом с центральным рынком в Белой Церкви, пытался убить молодого человека, порезав ему горло ножом.

Злоумышленника задержали прохожие граждане и передали правоохранительным органам.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

По ходатайству Белоцерковской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.