Суд заарештував чиновницю міграційної служби, яка вимагала хабар у іноземця

У п’ятницю, 25 листопада, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад один мільйон гривень для заступника начальника відділу організації запобігання нелегальній міграції Управління Державної міграційної служби України в Київській області, яку викрили на хабарі.

Дії зловмисниці кваліфіковано за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Нагадаємо, чиновниця вимагала хабар за непритягнення до адмінвідповідальності та оформлення тимчасової посвідки на проживання в Україні.