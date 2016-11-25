Суд арестовал чиновницу миграционной службы, которая требовала взятку у иностранца

В пятницу, 25 ноября, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более одного миллиона гривен для заместителя начальника отдела организации предотвращения нелегальной миграции Управления Государственной миграционной службы Украины в Киевской области, которую разоблачили на взятке.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напомним, чиновница требовала взятку за непривлечение к административной ответственности и оформление временного вида на жительство в Украине.