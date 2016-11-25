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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Суд арестовал чиновницу миграционной службы, которая требовала взятку у иностранца

Киев • УНН

 • 7505 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. По ходатайству прокуратуры Киева суд взял под стражу чиновницу миграционной службы, которая требовала у иностранца 2800 долларов взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.

Суд арестовал чиновницу миграционной службы, которая требовала взятку у иностранца

В пятницу, 25 ноября, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более одного миллиона гривен для заместителя начальника отдела организации предотвращения нелегальной миграции Управления Государственной миграционной службы Украины в Киевской области, которую разоблачили на взятке.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напомним, чиновница требовала взятку за непривлечение к административной ответственности и оформление временного вида на жительство в Украине.

Украинские Национальные Новости

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