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Суд ЄС скасував рішення щодо санкцій проти Азарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Рішення щодо застосування санкцій проти колишнього прем'єра України часів Віктора Януковича - Миколи Азарова - скасовано. Відповідне рішення ухвалив суд ЄС 16 грудня, передає УНН.

Суд ЄС скасував рішення щодо санкцій проти Азарова

Як зазначено у документі, адвокати Азарова оскаржили рішення Ради ЄС від 4 березня 2019 року, відповідно до якого Азаров залишився у санкційному списку.

"Рішення Ради ... щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, певних суб'єктів та окремі органи, що стосуються ситуації в Україні, скасовуються, оскільки ім’я пана Миколи Яновича Азарова було збережено у списку осіб, суб’єктів та органів, до яких застосовуються ці обмежувальні заходи", - йдеться у рішенні.

Як повідомляв УНН, у березні Євросоюз офіційно зняв санкції зі Ставицького і Азарова.

Додамо, що ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом та Севастополем.

Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.

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