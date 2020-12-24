Суд ЄС скасував рішення щодо санкцій проти Азарова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Рішення щодо застосування санкцій проти колишнього прем'єра України часів Віктора Януковича - Миколи Азарова - скасовано. Відповідне рішення ухвалив суд ЄС 16 грудня, передає УНН.
Як зазначено у документі, адвокати Азарова оскаржили рішення Ради ЄС від 4 березня 2019 року, відповідно до якого Азаров залишився у санкційному списку.
"Рішення Ради ... щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, певних суб'єктів та окремі органи, що стосуються ситуації в Україні, скасовуються, оскільки ім’я пана Миколи Яновича Азарова було збережено у списку осіб, суб’єктів та органів, до яких застосовуються ці обмежувальні заходи", - йдеться у рішенні.
Як повідомляв УНН, у березні Євросоюз офіційно зняв санкції зі Ставицького і Азарова.
Додамо, що ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом та Севастополем.
Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.