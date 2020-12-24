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Суд ЕС отменил решение о санкциях против Азарова

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Решение о применении санкций против бывшего премьера Украины времен Виктора Януковича - Николая Азарова - отменено. Соответствующее решение принял суд ЕС 16 декабря, передает УНН.

Суд ЕС отменил решение о санкциях против Азарова

Как указано в документе, адвокаты Азарова обжаловали решение Совета ЕС от 4 марта 2019 года, согласно которому Азаров остался в санкционном списке.

"Решение Совета ... относительно ограничительных мер, направленных против определенных лиц, определенных субъектов и отдельные органы, касающихся ситуации в Украине, отменяются, поскольку имя господина Николая Яновича Азарова было сохранено в списке лиц, субъектов и органов, к которым применяются эти ограничительные меры", - говорится в решении.

Как сообщал УНН, в марте Евросоюз официально снял санкции со Ставицкого и Азарова.

Добавим, что ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.

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