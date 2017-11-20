Суд ЄС пригрозив Польщі штрафом за вирубку Біловезькій пущі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Суд ЄС пригрозив Польщі штрафом в розмірі мінімум 100 тисяч євро в день на користь Єврокомісії за вирубку Біловезькій пущі, яку він вимагав зупинити раніше, повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".
"Польща повинна негайно припинити свої нинішні дії щодо поводження з лісовими угіддями в Біловезькій пущі, крім виняткових випадків, коли це строго необхідно для забезпечення громадської безпеки ", - зазначається в офіційному повідомленні суду.
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У документі наголошується, що віце-голова Суду ЄС в попередньому порядку заборонив Польщі вирубку Біловезькій пущі 27 липня 2017 року на підставі позову, поданого Єврокомісією. Варшава відповіла на претензії Суду ЄС, зазначивши, що вирубуються тільки "загрозливі для громадської безпеки", а також "мертві й ослаблені" дерева.
Нагадаємо, суд Європейського Союзу тимчасово заборонив Польщі вирубку лісу у Біловезькій пущі,