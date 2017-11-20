Суд ЕС пригрозил Польше штрафом за вырубку Беловежской пущи

"Польша должна немедленно прекратить свои нынешние действия по обращению с лесными угодьями в Беловежской пущи, кроме исключительных случаев, когда это строго необходимо для обеспечения общественной безопасности", - говорится в официальном сообщении суда.

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В документе отмечается, что вице-председатель Суда ЕС в предварительном порядке запретил Польши вырубку Беловежской пуще 27 июля 2017 на основании иска, поданного Еврокомиссией. Варшава ответила на претензии Суда ЕС, отметив, что вырубаются только "угрожающие общественной безопасности", а также "мертвые и ослабленные" дерева.

Напомним, Суд Европейского Союза временно запретил Польши вырубку леса в Беловежской пуще,