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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 1692 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 39242 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 60725 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 68895 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 72070 просмотра

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13:14 • 60344 просмотра

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Суд ЕС пригрозил Польше штрафом за вырубку Беловежской пущи

Суд ЕС пригрозил Польше штрафом за вырубку Беловежской пущи

Киев  •  УНН

 • 11326 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Суд ЕС пригрозил Польше штрафом в размере минимум 100 000 евро в день в пользу Еврокомиссии за вырубку Беловежской пущи, которую он требовал остановить ранее, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Польша должна немедленно прекратить свои нынешние действия по обращению с лесными угодьями в Беловежской пущи, кроме исключительных случаев, когда это строго необходимо для обеспечения общественной безопасности", - говорится в официальном сообщении суда.

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В документе отмечается, что вице-председатель Суда ЕС в предварительном порядке запретил Польши вырубку Беловежской пуще 27 июля 2017 на основании иска, поданного Еврокомиссией. Варшава ответила на претензии Суда ЕС, отметив, что вырубаются только "угрожающие общественной безопасности", а также "мертвые и ослабленные" дерева.

Напомним, Суд Европейского Союза временно запретил Польши вырубку леса в Беловежской пуще,

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