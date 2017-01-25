Суд ЄС визнав законність санкцій проти російського заводу, що виготовляє ракетні комплекси "Бук"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Суд ЄС визнав законність санкцій проти заводу російського заводу "Алмаз–Антей", який виготовляє військову техніку, що постачається сепаратистам на Донбас. Відповідне рішення було опубліковане сьогодні 25 січня на сайті суду ЄС у відповідь на скаргу заводу щодо запроваджений санкцій, передає УНН.
"У сьогоднішньому суді суд відхилив позов "Алмаз-Антей" і таким чином підтримав рішення про заморожування грошових фондів компанії. Суд дійшов до висновку, що Рада (ЄС – ред.) не діяла непропорційно вирішуючи заморозити кошти підприємств, які підтримують, матеріально чи фінансово, дії російської влади, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - йдеться в рішенні суду.
В рішенні суду пояснюється, що мова йде про санкції, запроваджені проти фізичних чи юридичних осіб РФ в 2014 році через підтримку агресії щодо України.
"Рада ЄС вирішила заморозити грошові фонди російської компанії "Алмаз-Антей" на наступних підставах: "Алмаз-Антей" це державна компанія. Вони виробляють військову техніку, включаючи ракети "земля-повітря", для російської армії. Російська влада постачає озброєння на важке озброєння сепаратистам на Сході України, таким чином дестабілізуючи Україну. Це озброєння використовується сепаратистами і для того, щоб збивати літаки. Державна компанія "Алмаз-Антей" таким чином впливає на дестабілізацію ситуації в Україні", - йдеться в тексті рішення.
Нагадаємо, 23 грудня 2016, США знову розширили санкційні списки щодо Росії через Україну, а саме вони додали 21 юридичну особи з Росії та 2 з Криму.
Як повідомляв УНН, Британія виступила за збереження санкцій проти РФ до виконання мінських угод.