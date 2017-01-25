Суд ЕС признал законность санкции против российского завода, производящего ракетные комплексы "Бук"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Суд ЕС признал законность санкций против завода российского завода "Алмаз-Антей", который производит военную технику, поставляемую сепаратистам на Донбасс. Соответствующее решение было опубликовано сегодня 25 января на сайте суда ЕС в ответ на жалобу завода по введен санкций, передает УНН.
"В сегодняшнем суде суд отклонил иск" Алмаз-Антей "и таким образом поддержал решение о замораживании денежных фондов компании. Суд пришел к выводу, что Совет (ЕС - ред.) Не действовала непропорционально решая заморозить средства предприятий, которые поддерживают, материально или финансово , действия российских властей, которые подрывают угрожают территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины ", - говорится в решении суда.
В решении суда поясняется, что речь идет о санкции, введенные против физических или юридических лиц РФ в 2014 году из-за поддержки агрессии в отношении Украины.
"Совет ЕС решил заморозить денежные фонды российской компании" Алмаз-Антей "на следующих основаниях:" Алмаз-Антей "это государственная компания. Они производят военную технику, включая ракеты" земля-воздух ", для российской армии.
Российские власти поставляет вооружения на тяжелое вооружение сепаратистам на Востоке Украины, таким образом дестабилизируя Украины. Это вооружение используется сепаратистами и для того, чтобы сбивать самолеты. Государственная компания "Алмаз-Антей" таким образом влияет на дестабилизацию ситуации в Украине ", - говорится в тексте решения.
Напомним, 23 декабря 2016 США вновь расширили санкционные списки по России через Украину, а именно они добавили 21 юридическую лица из России и 2 из Крыма.
Как сообщал УНН, Великобритания выступила за сохранение санкций против РФ до выполнения минских соглашений.