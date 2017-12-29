Суд взяв під варту бойовика, який катував українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою помічника командира НЗФ “РИМ”, який вів бойові дії і катував українських військових. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
“Печерським райсудом заарештовано на 60 діб без альтернативи внесення застави громадянина Ж., який підозрюється у тому, що він у 2014 році, займаючи посаду помічника ватажка незаконного збройного формування „РИМ“ вів бойові дії проти підрозділів Збройних Сил України”, — написала Сарган.
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Як повідомляв УНН, 28.12.2017 співробітниками Департаменту захисту національної державності СБУ, за дорученням Головної військової прокуратури ГПУ, на території Луганської області затримано громадянина України Ж., який підозрюється у тому, що він у 2014 році брав участь у терористичній організації “ЛНР”, де на посаді “помічника ватажка незаконного збройного формування “РИМ” вів бойові дії проти підрозділів Збройних Сил України та інших підрозділів, залучених до проведення АТО, а також здійснював незаконне утримання, конвоювання та допити полонених українських військовослужбовців.