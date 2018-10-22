Суд взяв екс-чоловіка гімнастки Подкопаєвої під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Апеляційний суд Києва взяв під варту колишнього чоловіка української гімнастки Лілії Подкопаєвої Тимофія Нагороного, який підозрюється у державній зраді та шахрайстві, передає кореспондент УНН.
“Колегія суддів ухвалила: апеляційну скаргу прокурора задовольнити, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду від 4 жовтня у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у сумі 300 неоподаткованих мінімумів щодо Нагорного Тимофія Олександровича скасувати. Постановити нову ухвалу: клопотання прокурора задовільнити. Застосувати щодо Нагорного Тимофія Олександровича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 листопада. Взяти Нагорного Тимофія Олександровича під варту в залі суду негайно після оголошення ухвали на судовому засіданні Апеляційного суду Києва. Ухвала оскарженню не підлягає”, — йдеться у судовому рішенні.
У свою чергу Нагорний у коментарі журналістам спростував висунуті йому обвинувачення.
“Я — законослухняний громадянин і готовий нести свій хрест до кінця. Якщо правоохоронні органи вважають за доцільне тримати мене під вартою, я готовий... Ніколи мої дії не несли шкоди іміджу України, не те, що несли державну зраду”, — сказав Нагорний.
Нагадаємо, затриманий колишній чоловік відомої української гімнастки Лілії Подкопаєвої Тимофій Нагорний підозрюється у співпраці з Федеральною службою безпеки РФ та шахрайстві в особливо великих розмірах.