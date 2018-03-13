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Суд взяв до розгляду позов Власенка до Парубія щодо неможливості відряджень у пленарні тижні

Суд взяв до розгляду позов Власенка до Парубія щодо неможливості відряджень у пленарні тижні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва взяв до розгляду позов народного депутата України Сергія Власенка до голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо неможливості відряджень депутатів під час пленарних тижнів у парламенті, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом народного депутата Сергія Власенка до Голови Верховної Ради України. Судове засідання відбудеться 25 квітня”, — йдеться у повідомленні.

У суді розповіли, що позивач просить суд визнати протиправним та не чинним абзац третій пункту 4 розпорядження голови Верховної Ради України “Про деякі питання дотримання прав, виконання обов’язків та посилення відповідальності народного депутата України”, де мова йде про те, що не здійснюються відрядження народних депутатів у тижні, які відведені для пленарних засідань парламенту відповідно до календарного плану роботи чергової сесії Верховної Ради, окрім відряджень для участі в офіційних парламентських делегаціях України або згідно із рішенням парламенту.

Нагадаємо, Моститський районний суд Львівської області відмовився притягувати до адміністративної відповідальності народних депутатів Юлію Тимошенко та Сергія Власенка за незаконний перетин українсько-польського кордону під час “зустрічі” екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі.

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