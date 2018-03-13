Суд принял к рассмотрению иск Власенко к Парубию о невозможности командировок в пленарные недели

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску народного депутата Сергея Власенко к председателю Верховной Рады Украины. Судебное заседание состоится 25 апреля", - говорится в сообщении.

В суде рассказали, что истец просит суд признать противоправным и недействительным абзац третий пункта 4 распоряжения председателя Верховной Рады Украины "О некоторых вопросах соблюдения прав, исполнение обязанностей и усиление ответственности народного депутата Украины", где речь идет о том, что не осуществляются командировки народных депутатов в недели, которые отведены для пленарных заседаний парламента в соответствии с календарным планом работы очередной сессии Верховной Рады, кроме командировок для участия в официальных парламентских делегаций Украины или согласно решению парламента.

Напомним, Моститський районный суд Львовской области отказался привлекать к административной ответственности народных депутатов Юлию Тимошенко и Сергея Власенко за незаконное пересечение украинской-польской границы во время "встречи" экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.