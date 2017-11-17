Суд вкотре продовжив арешт екс-регіоналу Єфремову

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Старобільський районний суд Луганської області продовжив термін утримання під вартою екс-регіонала Олександра Єфремова. Про це повідомляється на сторінці Єфремова в Facebook з посиланням на його адвоката Андрія Смирнова, передає УНН.

“Старобільський районний суд Луганської області сьомий раз задовольнив ... клопотання прокурорів про продовження утримання під вартою Олександра Єфремова”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за рік судового розгляду у справі були допитані понад тридцять свідків.

Як повідомляв УНН, у ГПУ повідомили про допит свідка у справі Єфремова.

Українські Національні Новини

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