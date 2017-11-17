Суд в очередной раз продлил арест экс-регионалу Ефремову

“Старобельский районный суд Луганской области в седьмой раз удовлетворил ... ходатайство прокуроров о продлении содержания под стражей Александра Ефремова”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за год судебного разбирательства по делу были допрошены более тридцати свидетелей.

Как сообщал УНН, в ГПУ сообщили о допросе свидетеля по делу Ефремова.