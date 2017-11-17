Суд в очередной раз продлил арест экс-регионалу Ефремову
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Старобельский районный суд Луганской области продлил срок содержания под стражей экс-регионала Александра Ефремова. Об этом сообщается на странице Ефремова в Facebook со ссылкой на его адвоката Андрея Смирнова, передает УНН.
“Старобельский районный суд Луганской области в седьмой раз удовлетворил ... ходатайство прокуроров о продлении содержания под стражей Александра Ефремова”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что за год судебного разбирательства по делу были допрошены более тридцати свидетелей.
Как сообщал УНН, в ГПУ сообщили о допросе свидетеля по делу Ефремова.