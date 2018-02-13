Суд визнав Розенблата потерпілим від дій НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Печерський районний суд Києва визнав народного депутата Борислава Розенблата потерпілим у результаті перевищення повноважень щодо нього з боку детективів Національного антикорупційного бюро. Про це УНН повідомив адвокат Розенблата Олексій Шевчук.
“Сьогодні Печерський суд визнав народного депутата потерпілим від перевищення повноважень детективами НАБУ. Це — і його незаконне затримання без згоди Верховної Ради, і вручення підозри, і проведення обшуків, і перешкоджання у виїзді за кордон, і затримання у літаку”, — сказав адвокат.
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Нагадаємо, 19 червня 2017 року детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали сімох осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.
За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.
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За даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців — Максима Полякова та Борислава Розенблата. Ця операція відбувалась за співпраці з ФБР США.