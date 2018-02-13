Суд признал Розенблата пострадавшим от действий НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева признал народного депутата Борислава Розенблата пострадавшим в результате превышения полномочий к нему со стороны детективов Национального антикоррупционного бюро. Об этом УНН сообщил адвокат Розенблатта Алексей Шевчук.
"Сегодня Печерский суд признал народного депутата пострадавшим от превышения полномочий детективами НАБУ. Это - и его незаконное задержание без согласия Верховной Рады, и вручение подозрения, и проведение обысков, и препятствование в выезде за границу, и задержания в самолете", - сказал адвокат.
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Напомним, 19 июня 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали семь человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.
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По данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблата. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.