Суд визнав рішення про масковий режим у Празі недостатньо аргументованим
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Міський суд Праги скасував введений обов'язковий масковий режим на певних територіях міста, оскільки Міністерство охорони здоров'я не представило достатньо аргументів на користь свого рішення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Празьке радіо.
"Міський суд Праги скасував надзвичайні заходи, якими Міністерство охорони здоров'я з 21 жовтня зобов'язало населення носити медичні маски у внутрішніх приміщеннях, магазинах, транспорті та на забудованій території населених пунктів. Суд визнав, що Міністерство охорони здоров'я не представило достатньо аргументів на користь свого рішення ", - сказано в повідомленні.
За словами судового прессекретаря Маркети Пуці, згідно з винесеним вердиктом, з 21 листопада рішення про масковий режим скасовується.
"До цього часу Міністерству охорони здоров'я слід прийняти іншу постанову, в якій недоліки будуть усунені", - сказала Пуці.
Відзначається, що МОЗ, коментуючи рішення суду, повідомив, що зробить кроки, необхідні для збереження маскового режиму, а також зважить можливості опротестувати вердикт.
Нагадаємо, в жовтні Чехія стала другою країною Євросоюзу, на всій території якої через пандемію тимчасово закрилися більшість дрібних магазинів і підприємств по наданню послуг, а жителям дозволено залишати домівки тільки при необхідності.