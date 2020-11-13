Суд визнав рішення про масковий режим у Празі недостатньо аргументованим

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Міський суд Праги скасував введений обов'язковий масковий режим на певних територіях міста, оскільки Міністерство охорони здоров'я не представило достатньо аргументів на користь свого рішення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Празьке радіо.

"Міський суд Праги скасував надзвичайні заходи, якими Міністерство охорони здоров'я з 21 жовтня зобов'язало населення носити медичні маски у внутрішніх приміщеннях, магазинах, транспорті та на забудованій території населених пунктів. Суд визнав, що Міністерство охорони здоров'я не представило достатньо аргументів на користь свого рішення ", - сказано в повідомленні.

За словами судового прессекретаря Маркети Пуці, згідно з винесеним вердиктом, з 21 листопада рішення про масковий режим скасовується.

"До цього часу Міністерству охорони здоров'я слід прийняти іншу постанову, в якій недоліки будуть усунені", - сказала Пуці.

Відзначається, що МОЗ, коментуючи рішення суду, повідомив, що зробить кроки, необхідні для збереження маскового режиму, а також зважить можливості опротестувати вердикт.

Нагадаємо, в жовтні Чехія стала другою країною Євросоюзу, на всій території якої через пандемію тимчасово закрилися більшість дрібних магазинів і підприємств по наданню послуг, а жителям дозволено залишати домівки тільки при необхідності.

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