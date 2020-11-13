Суд признал решение о масочном режиме в Праге недостаточно аргументированным
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Городской суд Праги отменил введенный обязательный масочный режим на определенных территориях города, поскольку Министерство здравоохранения не представило достаточно аргументов в пользу своего решения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Пражское радио.
"Городской суд Праги отменил чрезвычайные меры, которыми Министерство здравоохранения с 21 октября обязало население носить медицинские маски во внутренних помещениях, магазинах, транспорте и на застроенной территории населенных пунктов. Суд признал, что Министерство здравоохранения не представило достаточно аргументов в пользу своего решения", - говорится в сообщении.
По словам судебного пресс-секретаря Маркеты Пуци, согласно вынесенному вердикту, с 21 ноября решение о масочном режиме отменяется.
"До этого времени Министерству здравоохранения следует принять другое постановление, в котором недостатки будут устранены", - сказала Пуци.
Отмечается, что Минздрав, комментируя решение суда, сообщил, что предпримет шаги, необходимые для сохранения масочного режима, а также учтет возможности опротестовать вердикт.
Напомним, в октябре Чехия стала второй страной Евросоюза, на всей территории которой из-за пандемии временно закрылись большинство мелких магазинов и предприятий по оказанию услуг, а жителям разрешено покидать дома только при необходимости.