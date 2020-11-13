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Суд признал решение о масочном режиме в Праге недостаточно аргументированным

Суд признал решение о масочном режиме в Праге недостаточно аргументированным

Киев  •  УНН

 • 21353 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Городской суд Праги отменил введенный обязательный масочный режим на определенных территориях города, поскольку Министерство здравоохранения не представило достаточно аргументов в пользу своего решения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Пражское радио.

"Городской суд Праги отменил чрезвычайные меры, которыми Министерство здравоохранения с 21 октября обязало население носить медицинские маски во внутренних помещениях, магазинах, транспорте и на застроенной территории населенных пунктов. Суд признал, что Министерство здравоохранения не представило достаточно аргументов в пользу своего решения", - говорится в сообщении.

По словам судебного пресс-секретаря Маркеты Пуци, согласно вынесенному вердикту, с 21 ноября решение о масочном режиме отменяется.

"До этого времени Министерству здравоохранения следует принять другое постановление, в котором недостатки будут устранены", - сказала Пуци.

Отмечается, что Минздрав, комментируя решение суда, сообщил, что предпримет шаги, необходимые для сохранения масочного режима, а также учтет возможности опротестовать вердикт.

Напомним, в октябре Чехия стала второй страной Евросоюза, на всей территории которой из-за пандемии временно закрылись большинство мелких магазинов и предприятий по оказанию услуг, а жителям разрешено покидать дома только при необходимости.

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