Суд визнав протиправною бездіяльність мера Львова щодо Грибовицького сміттєзвалища
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Львівський апеляційний адміністративний суд підтримав позицію прокуратури та визнав протиправною бездіяльність міського голови Львова Андрія Садового і виконавчого комітету Львівської міської ради у вирішенні проблеми Грибовицького сміттєзвалища. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.
“Сьогодні, 30 січня, постановою суду апеляційної інстанції скаргу прокуратури Львівської області задоволено повністю. Визнано протиправною бездіяльність міського голови Львова та виконавчого комітету Львівської міської ради щодо незабезпечення закриття полігону твердих побутових відходів, проведення його рекультивації та вибору земельної ділянки для створення нового сміттєвого полігону Львова, будівництва на ній заводу з переробки відходів та сміттєсортувального комплексу”, — йдеться у повідомленні.
Водночас міського голову Львова зобов’язано звернутися із відповідним клопотанням в органи, до компетенції яких належить вирішення питання виділення такої земельної ділянки.
Рішення суду набрало законної сили.
Нагадаємо, прокуратура області в минулому році повторно подавала позовну заяву до міського голови Львова та виконавчого комітету Львівської міської ради про визнання протиправною бездіяльність та зобов’язання до вчинення дій.
Тоді Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав виконавчий комітет ЛМР припинити діяльність Грибовицького сміттєзвалища. Зокрема, зобов’язано виконавчий комітет Львівської міської ради невідкладно вжити заходів до припинення вивезення ЛКП “Збиранка” відходів на Грибовицьке сміттєзвалище.
Водночас, цим же судом прокуратурі відмовлено у визнанні протиправною бездіяльність щодо незакриття Львівського міського полігону твердих побутових відходів, проведення його рекультивації та вибору земельної ділянки для створення нового полігону та будівництва на ній сміттєсортувального комплексу, тощо. З огляду на це, прокуратурою області вказане рішення було оскаржено.