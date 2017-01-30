Суд признал противоправной бездеятельность мэра Львова по Грибовицкой свалки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Львовский апелляционный административный суд поддержал позицию прокуратуры и признал противоправной бездеятельность городского головы Львова Андрея Садового и исполнительного комитета Львовского городского совета в решении проблемы Грибовицкой свалки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
"Сегодня, 30 января, постановлением суда апелляционной инстанции жалобу прокуратуры Львовской области удовлетворено полностью. Признана противоправной бездеятельность городского головы Львова и исполнительного комитета Львовского городского совета относительно необеспечения закрытия полигона твердых бытовых отходов, проведения его рекультивации и выбора земельного участка для создания нового мусорного полигона Львова, строительства на нем завода по переработке отходов и мусоросортировочного комплекса ", - говорится в сообщении .
В то же время городской голова Львова обязан обратиться с соответствующим ходатайством в органы, к компетенции которых относится решение вопроса выделения такого земельного участка.
Решение суда вступило в законную силу.
Напомним, прокуратура области в прошлом году повторно подавала исковое заявление к городскому председателю Львова и исполнительному комитету Львовского городского совета о признании противоправной бездеятельность и обязательство к совершению действий.
Тогда Львовский окружной административный суд обязал исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить деятельность Грибовицкой свалки. В частности, обязал исполнительный комитет Львовского городского совета безотлагательно принять меры к прекращению вывоза ЛКП "Збиранка" отходов на Грибовицкую свалку.
В то же время, этим же судом прокуратуре отказано в признании противоправной бездеятельность относительно незакрытие Львовского городского полигона твердых бытовых отходов, проведения его рекультивации и выбора земельного участка для нового полигона и строительства на нем мусоросортировочного комплекса и тому подобное. Учитывая это, прокуратурой области указанное решение было обжаловано.