Суд визнав протиправними дії Фонду гарантування вкладів у справі “Дельта банку”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними дії Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) стосовно вкладника “Дельта банку”. Відповідна постанова суду від 21 березня 2017 року опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.
Зокрема, йдеться про те, що Фонд гарантування вкладів фізосіб неправомірно визнав нікчемним банківський договір на розміщення депозиту між “Дельта банком” та фізичною особою, і на підставі власного рішення відмовив останньому у видачі 10 тисяч доларів США.
“Cуд дійшов висновку, що позовна вимога про визнання протиправним рішення Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації Публічного акціонерного товариства "Дельта банк“ Кадирова Владислава Володимировича щодо визнання нікчемним договору банківського вкладу (депозиту) № 002-28803-180215 від 18.02.2015, укладеного між позивачем і ПАТ "Дельта банк“, та застосування наслідків недійсності правочину, підлягають задоволенню”, — йдеться у постанові суду.
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За результатом розгляду судової справи, рішення Уповноваженої особи ФГВФО про застосування нікчемності до банківського договору визнано протиправним та скасовано.
Нагадаємо, ФГВФО так само визнав нікчемним договір факторингу між банком “Михайлівський” та фінансовою компанією “Плеяда”. Після того, як ФГВФО програв усі адміністративні суди, які констатували, що наказ ФГВФО про встановлення нікчемності договору - протиправний та підлягає скасуванню, ФГВФО прийняв новий наказ про нікчемність договору за додатковими підставами.
Нині судова справа перебуває на розгляді у Вищому адміністративному суді України. Однак, експерти переконані, що ФГВФО програє судову справу, оскільки він визнав договори банку “Михайлівський” нікчемними, грубо порушивши Конституцію України.