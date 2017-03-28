Суд признал противоправными действия Фонда гарантирования вкладов по делу "Дельта банка"

В частности, речь идет о том, что Фонд гарантирования вкладов физлиц неправомерно признал ничтожным банковский договор на размещение депозита между "Дельта банком" и физическим лицом, и на основании собственного решения отказал последнему в выдаче 10 тыс. долларов США.

"Суд пришел к выводу, что исковое требование о признании противоправным решения Уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц на осуществление временной администрации Публичного акционерного общества "Дельта банк" Кадырова Владислава Владимировича о признании ничтожным договора банковского вклада (депозита) №002-28803-180215 от 18.02.2015, заключенного между истцом и ОАО "Дельта банк", и применение последствий недействительности сделки, подлежат удовлетворению", - говорится в постановлении суда.

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По результатам рассмотрения судебного дела, решения Уполномоченного лица ФГВФЛ о применении ничтожности к банковскому договору признано противоправным и отменено.

Напомним, ФГВФЛ так же признал ничтожным договор факторинга между банком "Михайловский" и финансовой компанией "Плеяда". После того, как ФГВФЛ проиграл все административные суды, которые констатировали, что приказ ФГВФЛ об установлении ничтожности договора - противоправный и подлежит отмене, ФГВФЛ принял новый приказ о ничтожности договора по дополнительным основаниям.

Сейчас судебное дело находится на рассмотрении в Высшем административном суде Украины. Однако, эксперты убеждены, что ФГВФЛ проигрывает судебное дело, поскольку он признал договоры банка "Михайловский" ничтожными, грубо нарушив Конституцию Украины.