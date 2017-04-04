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Суд визнав протиправними дії Фонду гарантування вкладів у справі "Авант банку"

Суд визнав протиправними дії Фонду гарантування вкладів у справі "Авант банку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними дії Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) відносно вкладника “Авант банку”. Відповідна постанова суду від 21 березня 2017 року опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Зокрема, йдеться про те, що Фонд гарантування вкладів фізосіб протиправно визнав нікчемними операції по перерахуванню коштів на банківський рахунок клієнта “Авант банку” у розмірі понад 5 тис. дол. США, а відтак протиправно відмовив йому у виплатах.

“Cуд дійшов висновку, що вказана позовна вимога підлягає задоволенню шляхом визнання протиправними дій щодо віднесення (правочинів) операцій до нікчемних”, - йдеться в постанові суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФГВФО не має повноважень визнавати правочини нікчемними — експертиза

Таким чином дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "АВАНТ-БАНК" щодо віднесення до нікчемних правочинів операцій по перерахуванню коштів з рахунку фізичної особи визнано протиправним.

Нагадаємо, ФГВФО так само визнав нікчемним договір факторингу між банком “Михайлівський” та фінансовою компанією “Плеяда”. Після того, як ФГВФО програв усі адміністративні суди, які констатували, що наказ ФГВФО про встановлення нікчемності договору протиправний та підлягає скасуванню, ФГВФО прийняв новий наказ про нікчемність договору за додатковими підставами.

Нині судова справа перебуває на розгляді у Вищому адміністративному суді України. Однак, експерти переконані, що ФГВФО програє її, оскільки Фонд визнав договори банку “Михайлівський” нікчемними, грубо порушивши Конституцію України.

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