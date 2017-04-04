Суд признал противоправными действия Фонда гарантирования вкладов по делу "Авант банка"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 74450 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110423 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168548 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123844 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121211 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114922 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105901 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107363 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103814 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Суд признал противоправными действия Фонда гарантирования вкладов по делу "Авант банка"

Суд признал противоправными действия Фонда гарантирования вкладов по делу "Авант банка"

Киев  •  УНН

 • 13776 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) относительно вкладчика "Авант банка". Соответствующее постановление суда от 21 марта 2017 года опубликовано в Едином реестре судебных решений, передает УНН.

В частности, речь идет о том, что Фонд гарантирования вкладов физлиц противоправно признал ничтожными сделки по перечислению денежных средств на банковский счет клиента "Авант Банка" в размере более 5 тыс. долл. США, а затем противоправно отказал ему в выплатах.

"Суд пришел к выводу, что указанное исковое требование подлежит удовлетворению путем признания противоправными действиями по отнесению (сделок) операций к ничтожным", - говорится в постановлении суда.

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Таким образом действия Уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц на осуществление ликвидации ПАО "АВАНТ-БАНК" отнесения к ничтожным сделок операций по перечислению средств со счета физического лица признано противоправным.

Напомним, ФГВФЛ также признал ничтожным договор факторинга между банком "Михайловский" и финансовой компанией "Плеяда". После того, как ФГВФЛ проиграл все административные суды, которые констатировали, что приказ ФГВФЛ об установлении ничтожности договора противоправный и подлежит отмене, ФГВФЛ принял новый приказ о ничтожности договора по дополнительным основаниям.

Сейчас судебное дело находится на рассмотрении в Высшем административном суде Украины. Однако, эксперты убеждены, что ФГВФЛ проигрывает ее, поскольку Фонд признал договоры банка "Михайловский" ничтожными, грубо нарушив Конституцию Украины.

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