Суд признал противоправными действия Фонда гарантирования вкладов по делу "Авант банка"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) относительно вкладчика "Авант банка". Соответствующее постановление суда от 21 марта 2017 года опубликовано в Едином реестре судебных решений, передает УНН.
В частности, речь идет о том, что Фонд гарантирования вкладов физлиц противоправно признал ничтожными сделки по перечислению денежных средств на банковский счет клиента "Авант Банка" в размере более 5 тыс. долл. США, а затем противоправно отказал ему в выплатах.
"Суд пришел к выводу, что указанное исковое требование подлежит удовлетворению путем признания противоправными действиями по отнесению (сделок) операций к ничтожным", - говорится в постановлении суда.
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Таким образом действия Уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц на осуществление ликвидации ПАО "АВАНТ-БАНК" отнесения к ничтожным сделок операций по перечислению средств со счета физического лица признано противоправным.
Напомним, ФГВФЛ также признал ничтожным договор факторинга между банком "Михайловский" и финансовой компанией "Плеяда". После того, как ФГВФЛ проиграл все административные суды, которые констатировали, что приказ ФГВФЛ об установлении ничтожности договора противоправный и подлежит отмене, ФГВФЛ принял новый приказ о ничтожности договора по дополнительным основаниям.
Сейчас судебное дело находится на рассмотрении в Высшем административном суде Украины. Однако, эксперты убеждены, что ФГВФЛ проигрывает ее, поскольку Фонд признал договоры банка "Михайловский" ничтожными, грубо нарушив Конституцию Украины.