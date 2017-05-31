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Суд визнав протиправним обрання одного з членів Ради громадського контролю при НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправним обрання Романа Маселка членом Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, передає УНН з посиланням на прес-службу суду.

Суд визнав протиправним обрання одного з членів Ради громадського контролю при НАБУ

"Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення – визнати протиправними дії НАБУ щодо встановлення результатів голосування за склад Ради громадського контролю при НАБУ, проведеного 2 червня 2016 року, в частині обрання переможцем інтернет-голосування Романа Маселка. Також суд визнав протиправним та скасував відповідне рішення Національного антикорупційного бюро України про оголошення результатів конкурсу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у суді, матеріалами справи підтверджено, що "відповідач, не маючи на це повноважень, організував проведення конкурсу, самостійно замовив та використав програму "Система рейтингового Інтернет-голосування" для проведення рейтингового інтернет-голосування".

"На думку Окружного адміністративного суду міста Києва, відповідно до вимог частини 3 статті 2 КАСУ відповідачем не доведено законність дій та рішень щодо встановлення результатів рейтингового інтернет-голосування за склад Ради громадського контролю", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 31 травня розпочалось голосування за кандидатів у Раду громадського контролю при НАБУ.

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