Суд признал противоправным избрание одного из членов Совета общественного контроля при НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Окружной административный суд города Киева признал противоправным избрание Романа Маселко членом Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
"Окружной административный суд города Киева принял решение - признать противоправными действия НАБУ по установлению результатов голосования за состав Совета общественного контроля при НАБУ, проведенного 2 июня 2016 года, в части избрания победителем интернет-голосования Романа Маселко. Также суд признал противоправным и отменил соответствующее решение Национального антикоррупционного бюро Украины об объявлении результатов конкурса", - говорится в сообщении.
Как отметили в суде, материалами дела подтверждено, что "ответчик, не имея на это полномочий, организовал проведение конкурса, самостоятельно заказал и использовал программу "Система рейтингового Интернет-голосования" для проведения рейтингового интернет-голосования".
"По мнению Окружного административного суда города Киева, согласно требованиям части 3 статьи 2 КАСУ ответчиком доказано законность действий и решений по установлению результатов рейтингового интернет-голосования за состав Совета общественного контроля", - сказано в сообщении.
Напомним, 31 мая началось голосование за кандидатов в Совет общественного контроля при НАБУ.