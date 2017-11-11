Суд визнав померлим еколога, зниклого при пожежі у Грибовичах в 2016 році
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Еколога, який у травні 2016 року зник під час пожежі на Грибовицькому полігоні під Львовом, визнали померлим. Про це свідчить рішення Личаківського райсуду Львова від 17 жовтня, оприлюдненому в Єдиному реєстрі, повідомляє УНН.
До суду звернулася дочка загиблого. Вона зазначила, що він пропав безвісти при виконанні службових обов'язків під час подій на звалищі, пошуки тривали до 27 липня 2016 року, і досі місцезнаходження чоловіка встановити не вдалося. З моменту нещасного випадку, як зауважила заявниця, пройшло більше шести місяців, в результаті чого є всі підстави вважати батька померлим.
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"Оголошення померлим батька заявник обґрунтовує тим, що їй необхідно вирішити питання оформлення спадщини, а також для отримання одноразової матеріальної допомоги", – йдеться в документі.
Нагадаємо, 29 травня 2016 року, о 05:07 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на території сміттєзвалища в с. Великі Грибовичі Жовківського району.