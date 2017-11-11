Суд признал умершим эколога, пропавшего при пожаре в Грибовичах в 2016 году

В суд обратилась дочь погибшего. Она отметила, что он пропал без вести при исполнении служебных обязанностей во время событий на свалке, поиски продолжались до 27 июля 2016 года, до сих пор местонахождение мужчины установить не удалось. С момента несчастного случая, как отметила заявительница, прошло более шести месяцев, в результате чего есть все основания считать отца умершим.

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"Объявление умершим отца заявитель обосновывает тем, что ей необходимо решить вопрос оформления наследства, а также для получения единовременной материальной помощи", - говорится в документе.

Напомним, 29 мая 2016, в 5:07 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории свалки в с. Большие Грибовичи Жовковского района.