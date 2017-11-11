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Суд признал умершим эколога, пропавшего при пожаре в Грибовичах в 2016 году

Суд признал умершим эколога, пропавшего при пожаре в Грибовичах в 2016 году

Киев  •  УНН

 • 17135 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Эколога, который в мае 2016 исчез во время пожара на Грибовичской полигоне под Львовом, признали умершим. Об этом свидетельствует решение Лычаковского райсуда Львова от 17 октября, обнародованном в Едином реестре, сообщает УНН.

В суд обратилась дочь погибшего. Она отметила, что он пропал без вести при исполнении служебных обязанностей во время событий на свалке, поиски продолжались до 27 июля 2016 года, до сих пор местонахождение мужчины установить не удалось. С момента несчастного случая, как отметила заявительница, прошло более шести месяцев, в результате чего есть все основания считать отца умершим.

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"Объявление умершим отца заявитель обосновывает тем, что ей необходимо решить вопрос оформления наследства, а также для получения единовременной материальной помощи", - говорится в документе.

Напомним, 29 мая 2016, в 5:07 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории свалки в с. Большие Грибовичи Жовковского района.

 

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