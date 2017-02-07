Суд визнав чоловіка, що напав на С.Пашинського, потерпілим
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Печерський районний суд Києва визнав В’ячеслава Хімікуса, в якого стріляв народний депутат від “Народного фронту” Сергій Пашинський, потерпілим. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook адвокат В.Хімікуса Марина Парінова, оприлюднивши копію ухвали суду, передає УНН.
“Друзі, ми отримали повний текст ухвали, прийнятої Печерським районним судом 1 лютого. Суд констатував, що В’ячеслав Хімікус має статус потерпілого. Це і стало підставою для завдоволення нашої скарги щодо ознайомлення з матеріалами досудового розслідування”, — повідомила вона.
Також адвокат повідомила, що, тим не менш, прокуратура Київської області продовжує стверджувати, що В.Хімікус не є потерпілим.
Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва зобов’язав Прокуратуру Київської області відкрити матеріали досудового розслідування захисту В’ячеслава Хімікуса у справі народного депутата Сергія Пашинського. Відповідну ухвалу суду опублікувала на своїй сторінці у Facebook адвокат В.Хімікуса Марина Парінова.